Wintertijd frustreert demente ouderen: 'Terug die klok!'

BERGEN OP ZOOM - Twee keer per jaar hetzelfde lied. De klok verschuift en in het verpleeghuis zijn mensen danig van slag. ,,Wintertijd? Meteen afschaffen."

Volledig scherm Huismeester Jan van Luijk zet in verpleeghuis Moermont Bergen op Zoom, de klok op de afdeling beschermd wonen op wintertijd. Een uurtje terug dus, van drie naar twee uur 's nachts. © foto Chris van Klinken

Nee, huismeester Jan van Luijk kijkt wel uit. Als hij de klokken in Residentie Moermont een uur terug moet zetten, doet hij dat ná de feitelijke verschuiving naar de wintertijd. Voor je het weet, is het daar in het Bergse verpleeghuis een pandemonium. Oude mensen, zeker dementerenden, raken echt van slag als morgen de zomertijd voorbij is. Dat gebeurt al als huismeester Jan (62) in de beschermde woning van zes dames even het uurwerk van de muur haalt. Meteen klinkt protest, onmiddellijk is het onrustig op de afdeling. Terug die klok! En goed rechthangen!

Quote Onmiddellijk

afschaffen

die wintertijd Jessica Voeten, teamleider

Paniek

,,Als het aan mij ligt worden die zomer- en wintertijd meteen afgeschaft", zegt de van nature altijd zo vrolijke teamleider Jessica Voeten (25) bezorgd. ,,Die tijdverschillen, maar vooral de verandering van licht en donker buiten is voor veel mensen met dementie een crime. Het haalt ze uit hun ritme, hun leventje klopt niet meer. Het is gelijk paniek."

De een wordt onrustig, de ander denkt omdat het vroeger licht wordt dat de kippen al gevoerd moeten worden, de derde roept omdat het vroeger donker donker wordt dat ze nog moet koken voor de kinderen die allang het huis uit zijn en ze vragen allemaal de hele dag door hoe laat het echt is, ook al zijn alle klokken in het verpleeghuis minutieus aangepast.

,,Juist deze groep is gehecht aan plaats en tijd. Ze zien dat de dagactiviteiten in huis gaan beginnen, maar ook dat het licht buiten anders is. Dat voelt verkeerd'', vertelt teamleider Jessica.

,,Dus moeten we ze daarin meenemen en dingen afspreken in het behandelplan. En dat verschilt per individu. Sommigen moet je voorbereiden op veranderingen, iedere dag aan de hand van de agenda. Maar er is ook iemand die een serieuze hekel heeft aan de winter, die vertellen we het zo laat mogelijk."

Lastig

Residentie Moermont telt tientallen klokken in de openbare ruimten. Van formaat treinstation tot een Hema-tikkertje naast de koffieautomaat. En dan zijn er nog al de kamers met 240 bedden en een paar duizend staande kasten, Franse comtoises, antieke slingers, stolpklokken, wekkers en horloges.

,,In principe", zegt huismeester Jan, ,,doen wij alleen de klokken van het huis. De meeste op maandag, want wij hebben bij tanteLouise achttien zorg- en verpleeglocaties in de wijde regio en dat red je sowieso nooit tegelijk. Ook verpleegkundigen pakken een hoop klokken mee, maar bij de bewoners doen wij het alleen op verzoek."

Want dat kan een teer puntje zijn. Bewoners die nog bij de tijd en handig genoeg zijn, doen het zelf of vragen het aan personeel. Anderen laten het aan de kinderen of vrienden over, zien Jessica en Jan.

,,Wij mogen niet ongevraagd aan hun spullen komen. Zelfs een kastje opzij zetten, kan zomaar niet. Als er per ongeluk wat kapot gaat, heb je de poppen aan het dansen. Maar er zijn ook mensen die lang geen bezoek krijgen of het niet meer kúnnen vragen. Mag je dan aan hun privé-spullen komen? Da's best lastig."