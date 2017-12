'Winterstorm is coming', winterjas nodig bij jubileumconcert

BERGEN OP ZOOM - Toepasselijker kan het bijna niet. Buiten valt de sneeuw en raast de wind met gierende halen rond het Groot Arsenaal. Binnen zingt Bergs vrouwenkoor Mea Dulcea Winter Song: 'This is my winter song to you. The storm is coming soon, it rolls in from the sea'.