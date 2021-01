Winterse vrolijkheid: sneeuwpoppen zoeken in Halsteren

HALSTEREN - Buiten is het koud en grijs en door de lockdown is er niet veel te doen. Inge Oerlemans bedacht iets leuks voor de kinderen: een sneeuwpoppenroute.

Dat haar idee zo’n vlucht zou nemen, had ze niet verwacht. ,,Ik heb 66 deelnemers, maar het hadden er veel meer kunnen zijn. Op een gegeven moment heb ik er maar een stop op gezet. En bovendien is het opgepakt door diverse media.’'

Niks te doen tijdens lockdown

Nadat Inge met haar gezin de kerststalletjestocht in Woensdrecht had gelopen, begon ze eens na te denken. ,,Zo’n tocht is leuk in de kerstvakantie, maar nu de scholen nog steeds gesloten zijn, is er niks te doen voor kinderen. Dus besloot ik iets te organiseren in Halsteren, waar ik woon.’'

Quote 66 deelnemers is echt maximaal, het moet voor de kinderen ook te doen blijven. Inge Oerlemans Ze deelde haar idee via Whatsapp en Facebook en al snel stroomden de reacties binnen. ,,Ik heb nu 26 deelnemers in de Schans en 46 in de Rode Schouw. Vooral in die laatste wijk had ik er nog veel meer kunnen hebben. Maar 66 is echt maximaal, het moet voor de kinderen ook te doen blijven. Nu moeten ze al meerdere keren op pad om alle sneeuwpoppen te vinden.’'

Enorm knutselwerk

Iedere deelnemer heeft zelf een sneeuwpop gemaakt. ,,De een heeft een kleurplaat voor het raam, de ander een enorm knutselwerk in de tuin. Er zijn echt prachtexemplaren bij: in de Kastanjelaan hangt er een, verlicht door lichtjes, aan een balkon. De peuterspeelzaal heeft een zelfgeknutselde sneeuwpop in de heg en basisschool de Biezenhof heeft er een van twee bij één meter groot.’'

Iedere sneeuwpop heeft een letter en een cijfer. Als alle letters op volgorde staan, verschijnt er een zin. Deze zin kan ingestuurd worden via de facebookpagina sneeuwpoppenroute Halsteren. Er is zelfs een prijs te winnen. ,,Ik verklap nog niet wat’', lacht Inge. ,,Maar het is iets met sneeuwpoppen. Ik heb gewoon zelf iets gekocht, al had ik achteraf gezien misschien best een sponsor kunnen zoeken.’'

Succes smaakt naar meer

De afgelopen dagen hebben al heel wat kinderen door de Halsterse wijken gelopen. De tocht is nog tot 18 januari (het voorlopige einde van de lockdown) te lopen.

Maar het succes smaakt Inge naar meer: ,,Zo’n tocht heb ik nooit eerder gedaan. Maar ik ben juf op de basisschool Sainte Marie in Huijbergen, dus wel altijd creatief bezig. Misschien bedenk ik rond carnaval bijvoorbeeld wel weer iets. Een beetje vrolijkheid in deze sombere periode, dat is toch mooi?’’