Winterrust

Quote De winter geeft niet alleen ons rust, het is ook goed

voor de fruitbomen en -struiken Caroline Franken De seizoensafsluiting is voorbij en behalve het plaatsen van de nieuwe omheining rond het bedrijf, is het momenteel rustig. Altijd weer een moment van bezinning. In de zomer is het soms zo druk, dat we er om de beurt even helemaal doorheen zitten.

Irene komt vaak na haar werk nog langs om mee af te sluiten. Jakko is de enige die kan repareren, dus hij wordt constant gestoord tijdens zijn werk als er iets kapot is. Van Paul denken we allemaal dat hij zeeën van tijd heeft in Berlijn, dus als hij niet binnen een paar uur de etiketten voor een nieuwe chutney of jam heeft ontworpen, bestoken we hem met appjes. En Brina staat vaak na de hele week – ook op zondag – in de keuken, omdat we het zo leuk vinden ook feesten te cateren.

In het water

En als je dan eindelijk thuis bent, kun je ’s avonds nog een keer terug, omdat de vrachtwagen van de veiling verdwaald was en pas om half 10 voor het hek staat. Of je ziet je vrije zondag in het water vallen, omdat de snijbonen sneller groeien dan verwacht en ze per se die zondag nog geplukt moeten worden. Tel daar de zorg voor onze gezinnen en het huishouden nog eens bij op en je kunt je voorstellen dat we allemaal wel eens vervloeken waar we aan begonnen zijn.

Volledig scherm Caroline Franken. © Foto Jan Stads / Pix4Profs Daarom ook is de winter zo belangrijk. De eerste wintermaanden gaan rustig voorbij, maken we lekker onze hoofden leeg. Daarna merk je toch dat we er allemaal weer zin in krijgen. Zaden worden besteld, nieuwe ideeën komen bovendrijven en het teeltplan wordt gemaakt.

En ook al houden we allemaal heel erg van mooi weer, stiekem is het niet verkeerd een lange winter te hebben. Hoe langer het koud blijft, hoe later de bloesem komt. En hoe later de bloesem is, hoe minder kans er is op nachtvorst tijdens de bloei. En dat betekent dus minder kans op schade aan onze gewassen.

Veel energie

Eigenlijk zijn fruitbomen en -struiken net als wij: ze hebben een hele zomer lang moeten presteren. Ook al is het de natuur en gaat het voor ons vanzelfsprekend, het kost een boom ontzettend veel energie om uit te lopen, te bloeien en vruchten te dragen. Dus die winter is niet alleen voor ons noodzakelijk, ook onze bomen en struiken krijgen zo de tijd om herstellen van het harde werken. Voor ons allemaal telt nu: lekker uitrusten en volgend jaar met hernieuwde kracht er weer vol tegenaan.