Winterparadijs in Bergen ‘is nog leuker dan Vastenavend’, en dat wil wat zeggen

BERGEN OP ZOOM - Of het Bergs Winterparadijs goed loopt? ,,Niet normaal”, lacht organisator Frank Vale. ,,Het is zó druk, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Jong en oud weet ons te vinden. De ijsbaan is in deze tijd echt de place to be in Bergen.”

De ijsbaan is nog maar anderhalve week open, maar het loopt als een trein. Met name op vrijdag- en zaterdagavond is het Winterparadijscafé bomvol. ,,Vrijdagavond hadden we een dj, dan staat de hele zaal mee te zingen”, straalt Vale. ,,Mensen ontmoeten elkaar hier. Bedrijven, scholen, families. Ik zie het als een verlengstuk van de kermis. Daar komt ook iedereen op af om elkaar te zien. En het zijn niet alleen Bergenaren, hoor. Er komen mensen van heinde en verre om dit te zien.”

De organisatoren hebben dan ook weer hun best gedaan om iets bijzonders neer te zetten. Nog meer lichtjes, nog meer kerstfiguren. ,,Ik heb al horen zeggen dat mensen dit nog leuker vinden dan Vastenavend”, lacht Frank Vale junior. ,,En dat wil wat zeggen in Bergen.” Mede-organisator Jos Roels zou het dan ook best zien zitten om de ijsbaan wat langer te laten staan. ,,Er zijn plaatsen die tot februari een ijsbaan hebben staan. Misschien zou dat hier ook mogelijk zijn.”

Quote Het is hier zo gezellig, echt het ultieme kerstge­voel Monique en Ton Wijers

Monique en Ton Wijers lopen zaterdagmiddag het Winterparadijs in om wat te drinken. ,,Het is hier zo gezellig, echt het ultieme kerstgevoel. Bovendien gunnen we het de ondernemers, die doen zoveel moeite om er iets moois van te maken. Voor corona kwamen we hier regelmatig, nu iets minder. Het leven is toch duurder geworden. Maar we spreken hier ook weleens af. Zo hebben we volgende week afgesproken met vrienden uit Zevenbergen en we komen hier ook nog een keer voor een kerstborrel.”

Sarah van Vliet (17) en Julia de Bruin (18) komen net van de schaatsbaan af. ,,Superleuk dat we hier kunnen schaatsen. En gisteravond was het hier echt feesten. Zo leuk, want in Bergen is er niet veel voor onze leeftijd om uit te gaan.”

Tekst gaat verder onder de foto: ook ijsbaan in Steenbergen weer open.

Volledig scherm Sommige schaatsers hadden baat bij wat ondersteuning op de ijsbaan in Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Ton Vermeesch

IJsfestijn Steenbergen

In Steenbergen werd zaterdag het IJsfestijn Steenbergen op de Westdam geopend door voorzitter Juliën van Meer en wethouder Kees Gommeren. ,,Zo fijn dat het na die hele coronaperiode nu weer kan”, zegt Van Meer.

De werkgroep is al vanaf de zomer bezig, vertelt Marjoleine van Nijnatten. ,,Om alles weer geregeld te krijgen. We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers en nieuwe sponsoren, daar zijn we heel blij mee. We hebben hier ook een sociale functie. Met activiteiten als het curling, de pubquiz en de après-ski party komen mensen vooral voor de gezelligheid.”

Quote Beetje fris wel, maar daar kleden we ons op José van Adrichem, Els Sanders en Wilca van Vliet

José van Adrichem, Els Sanders en Wilca van Vliet helpen al jaren als vrijwilliger bij het IJsfestijn. ,,Beetje fris wel,” lachten ze. ,,Maar daar kleden we ons op. Warme sokken, een sjaal en als het echt koud wordt een maillot. En als het buiten een graad of vijf is, is het hier best lekker.”

Ze hebben veel plezier in hun bezigheden. ,,Het is belangrijk om kinderen de mogelijkheid te geven om te schaatsen”, vindt Van Adrichem. ,,Wij schaatsten vroeger buiten, maar dat is niet zo vaak meer mogelijk.” ,,Het is geweldig om de kinderen hier bezig te zien”, vindt Sanders. ,,Bovendien hebben we het hier onder elkaar ook heel gezellig. En doordat wij dit vrijwillig doen, kunnen we de prijs laag houden.”

Beide ijsbanen blijven staan tot en met zondag 8 januari. In Hoogerheide is de ijsbaan nog in opbouw, die opent zaterdag 10 december.