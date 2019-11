Winterparadijs Bergen op Zoom op herhaling na succes

BERGEN OP ZOOM - Frank Vale scoort. In Tilburg opent de Bergse ondernemer volgende maand een schaatsbaan die dezelfde opzet krijgt als het Bergs Winterparadijs. ,,Ze zijn vorig jaar komen kijken in Bergen op Zoom en waren enthousiast.”

Het centrum van Tilburg bleef jarenlang verstoken van een ijsbaan. Vale vult nu dat gat.

Quote We willen ons publiek blijven verrassen Frank Vale , Winterparadijs Bergen op Zoom Bergen op Zoom maakt binnenkort al kennis met de tweede aflevering van dat Winterparadijs op de Grote Markt. Op donderdag 28 november is ‘s avonds de opening. Een dag later kan iedereen er terecht om te schaatsen of wat te drinken in het bijbehorende Wintercafé. Het Winterparadijs blijft tot en met zondag 5 januari 2020.

De Bergse ondernemer en organisator Frank Vale verraste Bergen op Zoom vorig jaar met de eerste editie. Dat was zo’n succes dat hij nog vijf jaar lang het evenement mag draaien op de Grote Markt. ,,Vorig jaar was een proef. We hebben nu een contract met de gemeente gesloten voor de komende jaren.”

Zes weken

In plaats van vijf weken Winterparadijs gaat hij dit jaar voor het eerst naar zes. Een welbewuste keuze, legt de organisator uit. ,,We hebben vorig jaar veel aan schaatsen voor scholieren gedaan. Maar daardoor komen andere activiteiten in het gedrang. Door er een week bij te doen, zijn die beter in te passen.”

Dan gaat het bijvoorbeeld om een seniorenmiddag op 2 december, om een avond aangepast sporten voor gehandicapten en slechtzienden op 3 december en schaatsen met Zwarte Piet op 5 december.

Nog mooier

De opzet van de editie 2019/2020 is volgens Vale grotendeels gelijk aan vorig jaar. ,,Maar uiteraard passen we op details het wel aan. We willen ons publiek blijven verrassen. De kerstboom in het midden van de baan wordt nog mooier dan vorig jaar”, belooft hij.

Kleintjes

,,En we hebben goed naar de reacties van onze bezoekers geluisterd vorig jaar. En daarom we voor de allerkleinsten een gedeelte van de ijsbaan afschermen. Op woensdagmiddag, en op zaterdag- en zondagochtend.” Want temidden al het schaatsend publiek komen de kleintjes in het gedrang. ,,Ouders willen er graag bij zijn, met de kinderen de schaatsbaan op lopen. Dat kan prima als we een stukje afschermen.”

