Winterfoor Bergen op Zoom van de baan

BERGEN OP ZOOM - Er komt geen Winterfoor 2017. Vorig jaar kondigde ondernemersvereniging Sterck aan in december dit jaar groots te zullen uitpakken met dit evenement. Maar er is simpelweg geen geld voor, dus blijft het bij enkele kleinschalige winterse activiteiten, meldt centrummanager Lily Wierckx.

Na ElfenBoZ kwam in 2015 de eerste Winterfoor: de winterse tegenhanger van de Krabbenfoor. Dit jaar wilde de ondernemers van Sterck groots uitpakken in het weekend van 16 en 17 december. ,,Op de ledenvergadering is besloten het dit keer niet door te laten gaan", zegt Wierckx. Want er is geen geld.

Er is in het weekeinde dat was bedoeld voor de Winterfoor wel een aantal andere winterse activiteiten, aldus Wierckx. ,,Er is natuurlijk de Kerstijsbaan op de Grote Markt. En op zaterdag de Santarun, echt een happening in de stad. Verder wordt op zaterdag 16 december Winterwonderland gehouden in winkelgebied De Parade, waarbij de winkeliers kraampjes in de straat plaatsen. Maar dat is alleen op zaterdag, want vorig jaar hebben we gemerkt dat ondernemers het heel lastig vinden die kraampjes ook op zondag te bemannen."

Andere winterse activiteiten zijn een kunstmarkt bij het Markiezenhof en Nanda van der Velden van Schminksmoeltjes zal aanwezig zijn om de kinderen te schminken. In de kerstvakantie (van 20 december t/m 4 januari) is er een Real Life Escape Game in het Markiezenhof en er zijn een aantal extra koopzondagen.