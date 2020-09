Wint vinyl ook in West-Brabant van de cd?

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Door de coronacrisis daalt ook de omzet van de muziekindustrie. Opvallend is wereldwijd de ineenstorting van de cd ten opzichte van de grammofoonplaat. Hoe zit dat in West-Brabant?

Muziek zal altijd een belangrijke cultuuruiting blijven. Zowel in de meer progressieve en klassieke hoek, als in de entertainmentsector.

Afgelopen week werden de omzetcijfers van de Amerikaanse muziekindustrie bekend. Die toonden aan dat er voor het eerst sinds halverwege de jaren tachtig meer verdiend werd met de verkoop van de grammofoonplaat dan met die van cd's.

Spotify

Dat lijkt mooi nieuws voor de 'ouderwetse' platenzaken, maar schijn bedriegt. Maar liefst 85% van de muziekconsumenten koopt geen fysiek product meer. Ver boven dat relatieve succes van vinyl torent torenflat-hoog inmiddels het aandeel van streamingdiensten als Spotify. Handig voor de consument, rampzalig qua vergoedingen voor artiesten (op die paar megasterren na) en de omzet van fysieke producten van de platenhandelaren.

De omzetdaling in Amerika van de cd lijkt rampzalig voor het voortbestaan van dat product. Maar daar denkt Peter Voesenek van Special CD Shop in Breda heel anders over. ,,De verhouding is bij ons nog altijd 70% cd tegenover 30% platen. Dat heeft deels te maken met waar onze winkel in gespecialiseerd is: Nederlandstalige muziek. Wij pakten die muziek al op toen veel andere winkels dat lieten liggen.”

Volledig scherm Voor het eerst sinds 1986 heeft de vinylplaat de cd verdrukt in de verkoopcijfers. Frank Groen tussen het vinyl en de CD's. © Pix4Profs/René Schotanus

,,Het is leuk te merken dat ook de 3J's, Django Wagner en binnenkort Guus Meeuwis op elpee uitkomen. Maar wij hebben ook gewoon albums van The Golden Earring en The Rolling Stones in de winkel, alleen is de collectie van die bands kleiner dan bij Velvet bijvoorbeeld. Bij Roots Mail Music van Joop van Gool is er dan weer meer Americana, bij Green Vinyl meer dansmuziek.”

Frank Groen van Green Vinyl op Belcrum in Breda is ooit gestart als liefhebber van elektronische dansmuziek, al heeft ook hij zijn assortiment, sinds hij vanaf 2012 fulltime de winkel runt, fiks uitgebreid met andere genres.

,,De verhouding cd/vinyl is, zoals de naam van de zaak al doet vermoeden, compleet anders. Ik verkoop ook cd's, maar het is hier toch echt voor 95% vinyl. Ik zie de cd niet echt verdwijnen, maar het is een ander product, dat steeds sneller goedkoper wordt aangeboden. Mijn klanten kiezen voor vinyl, zowel ouderen die de platenspeler herontdekt hebben, als jonge mensen die momenteel hard voor oude house en disco gaan."

Omzetdalingen

Groen vertelt dat sinds corona het online deel van zijn handel compleet lijkt ontploft. Soortgelijke verhalen horen we van Voesenek en Gilly Verrest van popspeciaalzaak De Waterput in Bergen op Zoom. Alle winkels hebben eigen specialiteiten, ook hebben ze vanwege de algemene omzetdalingen van de muziekindustrie en de opmars van streamingdiensten allen het assortiment verbreed met onder meer apparatuur en tweede hands geluidsdragers.

Verrest: ,,De cd is zeker nog niet dood en begraven, al zit er wel degelijk nog steeds een groei in de omzet van elpees. Bij ons is de verhouding nog steeds ongeveer fiftyfifty. Het is wel mooi om te constateren dat steeds meer jongeren het vinyl ontdekken. Dat is goed tegen de vergrijzing. De beleving van vinyl draaien is ook compleet anders."

Verzameldrang

Die laatste mening deelt Frank Groen met zijn collega. ,,Spotify dient voor veel liefhebbers als startpunt. Bij sommigen blijft het daarbij, omdat dat deel van de mensen voor het gemak gaat. Waarom anderen dan toch platen blijven kopen? Goede muziek wil je zelf hebben. Noem het verzameldrang. Maar het is ook fysiek een mooi product. Als ik Spotify opzet ga ik wat anders doen. Zet ik 's avonds een plaat op, dan ga ik zitten luisteren."