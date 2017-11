'Winkeltijden in Woensdrecht volledig vrijgeven'

pollHOOGERHEIDE - Ondernemers in de gemeente Woensdrecht krijgen wat het college betreft volledig de vrije hand om in de toekomst hun winkel te openen wanneer ze maar willen, al zou dat het hele klokje rond op eerste kerstdag zijn.

De gemeenteraad wordt op 14 december verzocht in te stemmen met volledige vrijlating van de winkeltijden. Die houdt in dat winkels voortaan 365 dagen per jaar open mogen zijn. ,,In principe 24 uur per dag, zeven dagen per week", licht gemeentewoordvoerder Jan Prop toe. ,,Al zal dat in de praktijk niet gebeuren."

Nu mogen winkels in Woensdrecht doordeweeks van 8.00 tot 22.00 uur open zijn en op zon- en feestdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Op nieuwjaarsdag, eerste kerst-, paas- en pinksterdag moeten ze nu nog dicht blijven. ,,In Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge en Steenbergen is er al wel totale vrijheid. Daarom heb ik dit aangekaart", zegt Paul Lucius van de Jumbo-supermarkt in Hoogerheide.

Keuzes maken

Als bestuurslid van Winkelhart Hoogerheide polste hij ook hoe zijn collega's erover dachten. ,,Vrijwel iedereen is positief. Niet dat er nu schokkende veranderingen komen, maar als ondernemer wil je de vrijheid hebben om zelf keuzes te maken. Dat kan straks als het goed is. Wie open wil, die mag, maar niemand moet."

Lucius is blij dat de gemeente wil dereguleren. ,,Ze waren ook soepel toen er dit jaar winkels open wilden op eerste paas- en pinksterdag, ook in de kern Woensdrecht. De zondagopenstelling van nu, die vroeger alleen voor Putte gold, werkt overal goed. Voor boodschappen, maar ook bij kledingzaken of de drogist."

Best tevreden

In Huijbergen vindt ondernemersclub Hover het prima als de verruiming doorgaat. Secretaris Wil de Jong: ,,De Spar hier is sinds april elke zondag open. Je moet wel mee als de grote supers dat doen. Maar het levert ook echt klanten op, dus zijn ze best tevreden. En als de slager zondag dicht wil blijven, is hij er vrij in om zijn rust te pakken."

Voorzitter Arianne Nuijten van de Ondernemers Vereniging Ossendrecht (OVO) heeft geen moeite met het voorstel. ,,Het zal bij ons weinig uitmaken of last veroorzaken. De supermarkten zijn al open op zondag. Verder blijven veel winkeliers vermoedelijk de huidige tijden aanhouden, maar dat is persoonlijk."

Stap verder

Putte had bij de gemeentelijke herindeling nog het historisch gegroeide monopolie van de zondagopenstelling. Dat is daarna voor de andere kernen gelijkgetrokken en later voor iedereen verruimd. Nu zet het college nog een stap verder.

,,De consument is gewend geraakt aan ruimere tijden. We willen ondernemers de volledige vrijheid geven om in te spelen op de behoeften van de klant", aldus wethouder Hans de Waal. ,,Bijvoorbeeld inspelen Belgen die over de grens komen winkelen."