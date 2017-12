Winkeltijden in Woensdrecht toch niet volledig vrijgegeven

HOOGERHEIDE - Winkeliers in de gemeente Woensdrecht mogen toch niet 24 uur per dag hun deuren openen. Dit collegevoorstel is door de coalitie van ABZ, VVD en CDA ingeperkt om nachtwinkels tegen te gaan.

De oppositie van PvdA, AKT en D66 bleef achter het collegeplan staan, dat 24 uur per dag, zeven dagen per week vrijheid gaf. Zij willen ondernemers zelf laten bepalen wanneer ze open gaan en verwachten geen initiatief voor een nachtwinkel.

Verbazing was er bij PvdA en AKT over wethouder Hans de Waal, die volgens Cees Jaspers (PvdA) bij een ondernemersoverleg blijkens de notulen aangekondigd zou hebben dat 'raadsleden om aanpassing zal worden verzocht'. ,,U kondigde dus aan dat u een collegevoorstel dat u zelf indiende via via laat aanpassen. Dat is onfris", concludeerde Jaspers.

Gepikeerd

De Waal, doorgaans stoïcijns, reageerde merkbaar gepikeerd. ,,Ik word beschuldigd van iets waar ik part noch deel aan heb en dat ben ik knap beu. Ik werp dit verre van mij." Hij zei dat hij het oorspronkelijke voorstel maakte na reacties van de vier besturen van ondernemersclubs. ,,Daar sta ik nog achter."

Maar, zei hij, later kwamen er geluiden van winkeliers die bang waren voor overlast door nachtwinkels. ,,Zij wilden raadsleden benaderen om het voorstel aan te laten passen", zo verklaarde hij de voorspelde aanpassing in de notulen. ,,Maar dat is mijn taak niet en dus ook niet door mij gezegd in dat overleg. Dat mijn naam erboven staat, komt alleen omdat het mijn agendapunt was."

Ontheffingsmogelijkheden

ABZ-voorman Rainier Schuurbiers stelde dat de aanpassing zijn eigen initiatief was en zag dat gesteund door VVD en CDA. Straks mogen winkels elke dag open van 6.00 tot 22.00 uur, niet 24 uur per dag. ,,Dat is beter vanwege openbare orde en veiligheid", aldus Schuurbiers. ,,Maar er komen wel ontheffingsmogelijkheden." Tevens worden eerste kerst-, paas-, pinkster- en nieuwjaarsdag vrijgegeven.