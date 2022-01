Winkels doen deuren open en zetten plantenbakken buiten: ‘Het voelt als een bevrijding’

Joyce Mertens en Yorick Augustijn stappen met hun kinderen net buiten bij Blokker. ,,We moesten iets ruilen, dus we zijn heel blij dat dat weer kan. Maar het is sowieso fijn dat alles weer open is. We zijn expres vroeg gegaan, nu is het nog rustig. Vanmiddag kan dat weleens anders zijn.” Dat denkt Elma van Dalen van spellenwinkel Bumblebeez ook: ,,Voor de omzet hoop ik dat het druk wordt, maar aan de andere kant wil ik wel graag dat het beheersbaar blijft. We zullen zien.”