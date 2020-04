‘Winkels? Die hebben we in De Heen niet. Wel een eierboer’

Beeldbel­len met de patiënt, Bravis maakt er in rap tempo werk van

4 april ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Natuurlijk, een arts kijkt zijn patiënt het liefst rechtstreeks in de ogen. Maar door het coronavirus is dat op dit moment lang niet altijd mogelijk. Beeldbellen biedt een uitkomst. Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft het voeren van een gesprek via een beeldscherm versneld ingevoerd.