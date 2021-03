Winkeliers Bergse woonboulevard blij met versoepelingen: ‘Van twee naar vijftig klanten’

Vernieu­wing Steenberg­se­weg in Dinteloord: uitstellen of niet?

12 maart DINTELOORD - Moet de aanpak van de Steenbergseweg in Dinteloord nu wel of niet uitgesteld worden? Met die vraag worstelt de gemeenteraad van Steenbergen. Zeker is dat het werk hoe dan ook tot veel overlast leidt.