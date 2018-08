Windpark Krammer past zo in het rijtje Oosterscheldekering en Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel, de Sloecentrale, en de Sluiskiltunnel. Vrijdag was er allemaal bij betrokken. Toch zag hij de bouw van Windpark Krammer weer als een uitdaging. Als het park in maart gereed is, staan er 34 windreuzen die elektriciteit voor 100.000 huishoudens opwekken. ,,Er was niks, alleen maar wat dijkjes en weggetjes'', schetst

Vrijdag de omgeving voordat de bouw begon. ,,Toen mijn collega-directeur Tijmen Keesmaat zijn plannen vertelde, vroeg ik me af of je echt geen betere plek kon bedenken om een windpark te bouwen. Smalle dijken. Natura2000-gebied. En daarnaast gebruik je torenkranen van 145 meter hoog. Daarvan zijn er maar vier in de wereld. Drie staan er hier! Maar het is prachtig geworden. Windpark Krammer past in het rijtje met grote projecten die Zeeland gehad heeft in de afgelopen decennia."

Problemen

Hoewel de bouw van het park qua tijd en budget op schema ligt, had Vrijdag best wat te puzzelen. Vanwege het broedseizoen mocht er op veel plaatsen niet gewerkt worden. En er was tijdsdruk vanwege het stormseizoen. Fundaties in de dijken moesten voor die tijd gereed zijn. Daarnaast zorgde de weinige wind afgelopen weken voor problemen met het testen. De wieken draaiden wel, maar zó minimaal dat het resultaat slechts één procent was van wat een molen moet leveren. ,,Aan de andere kant was die windstille periode voor de bouw juist goed", zegt Vrijdag. ,,Want boven bepaalde windsnelheden mag je niet hijsen."

