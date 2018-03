Windpark Krammer geeft obligaties uit voor Zeeuwen met 6 procent rente

Met 200 kilometer per uur over A58: snelheidsduivel (46) voor zoveelste keer opgepakt

9:57 RILLAND - Een man van 46 jaar uit Goes is mogelijk definitief zijn rijbewijs kwijt nadat hij zondag met zo'n 200 kilometer per uur over de A58 bij het Zeeuwse Rilland reed. De man is vaker betrapt op asociaal rijgedrag.