Windmolens in Steenbergen: wethouder voelt zich belazerd, omwonenden zijn verbijsterd

Van aanranding tot intimida­tie: lijst van incidenten in zwembaden wordt alleen maar langer

13:31 BERGEN OP ZOOM - De vermoedelijke aanranding van een aantal meisjes van rond de 12 jaar tijdens de opening van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom sluit achteraan in de rij van incidenten in Nederlandse zwembaden. Wat betreft het afgelopen jaar alleen al zijn er verschillende incidenten met jongeren in Nederlandse zwembaden op te noemen.