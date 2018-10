Windmolens in Dinteloord houden de gemoederen bezig

DINTELOORD - De windmolens aan de Karolinadijk in Dinteloord houden de gemoederen flink bezig. De discussie trekt een volle raadszaal. De voormalige regiegroep wil kost wat het kost de compensatie voor de inwoners redden. Actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens zet in op lagere molens, onder de 150 meter.

Half augustus maakt wethouder Wilma Baartmans bekend dat de besluitvorming over het opschalen van de windmolens in de Karolinapolder wordt opgeschort. De regiegroep vreest dat met dat uitstel het project vertraagt en daarmee de compensatie voor de bewoners als sneeuw voor de zon verdampt.

Energiebedrijf Innogy wil de vier huidige molens, met een hoogte van 77 meter, vervangen door exemplaren van ruim 230 meter hoog. Het bedrijf schittert maandagavond tijdens de beeldvormende vergadering in het gemeentehuis door afwezigheid. Met als argument dat het zich niet wil mengen in de politieke discussie over de komst van de molens.

Tiphoogte

Actiegroep MEGAmolens vreest dat planschadevergoeding onvoldoende is. Het pleit voor lagere windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter hoog. Volgens actievoerder Frits van Hoorn is dat goed mogelijk. “De nieuwste molens produceren nu al tot 4,5 megawatt. Dan volstaan drie molens op de huidige locatie. En zijn knipperlichten niet nodig.”

Volgens expert Martijn Messing is dat technisch weliswaar mogelijk. “Zelfs 5 megawatt en onder de 150 metergrens blijven is geen probleem. Alleen worden deze molens niet meer gebouwd omdat de subsidie per megawatt-uur is verlaagd.” Reden waarom initiatiefnemer Innogy streeft naar zo hoog mogelijke molens. Want die leveren per saldo het meest op.

Compensatie

Henk Baptist van natuurorganisatie Sirene, pleit voor drie lagere turbines op dezelfde locatie. “Dan voldoe je aan de eis van de provincie”, zegt hij. Kuun de Boer van de Dorpsraad ziet lever molens van 210 meter hoog met een duidelijke compensatieregeling voor de bewoners. Tot grote frustratie op de publieke tribune. “Komt u dan in mijn huis wonen”, roept een dame.

Actiegroep MEGAmolens hoeft geen compensatie zolang de molens onder de 150 meter blijven. Frits van Melle van de voormalige regiegroep hoopt dat Innogy nog wil praten over de compensatie, nu ze de subsidie van dit jaar mislopen. Arie van den Berg van de actiegroep zegt: dan komt er maar een andere partij die molens wil bouwen. “Die compensatie is een ongewenst sigaartje uit eigen doos van Innogy.”