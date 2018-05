Windmolens Dinteloord worden 'exorbitant hoog'

Video 'Waar moeten de kleintjes spelen als de stadsspeel­tuin Bergen op Zoom verdwijnt?'

30 mei BERGEN OP ZOOM - Over een ding zijn de ouders het woensdagmiddag eens: de speeltuin in de oksel van de opgang naar de Olof Palmebrug moet blijven. Kim Vermeulen vindt het verschrikkelijk. "Waar moeten de kinderen straks spelen? Die gaan niets liever dan naar deze speeltuin. Zelf kom ik er ook graag. Het is dichtbij, betaalbaar en het is lekker in de buitenlucht. Wat wil je nog meer?"