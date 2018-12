Windmolens Dinteloord nog geen gelopen race

STEENBERGEN - De hoogte en de komst van de windmolens in de Karolinapolder in Dinteloord is nog altijd geen gelopen race. Of de molens 150, 180 of zelfs 234 meter worden: de politiek is daar nog over verdeeld.

Dat bleek gisteren tijdens een vergadering op het gemeentehuis in Steenbergen. Irritatie was daar ook door de grote afwezige in het debat de afgelopen maanden: initiatiefnemer Innogy.

Het energiebedrijf wil de huidige vier molens aan de Karolinadijk, van 77 meter hoog, vervangen door exemplaren van maximaal 234 meter. Hogere windmolens leveren hoger rendement op. Wethouder Wilma Baartmans trapte van de zomer echter op de rem: ze vond het proces te snel gaan en wilde zorgvuldiger zijn.

Mediation

De relatie tussen Innogy en de gemeente is sindsdien zodanig bekoeld dat er zelfs mediation is ingesteld om de twee aan tafel te krijgen. Michel Lambers van de Volkspartij: ,,Alle gelegenheden die het bedrijf heeft gehad om aanwezig te zijn, heeft Innogy laten liggen. Met andere woorden: het zal ons aan onze reet roesten. Het enige waar ze om geven is waar ze winst kunnen halen.”

In de raadszaal zaten veel inwoners van Dinteloord, onder wie betrokkenen bij de actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens. Zij verzamelden onlangs 1.100 handtekeningen van mensen die tegen de windmolens zijn. René Meijer noemde het dorp ‘Molenoord’: ,,De laatste jaren zijn wij onderhevig geraakt aan de ‘terreur van oprukkende windmolens’. Aan bijna alle kanten zijn we inmiddels ingesloten door de molens.”

Dorpsmolen

De Volkspartij is tegen de ‘megamolens’, maar is best bereid om mee te werken, zei Lambers. ,,De inwoners geven aan dat ze molens tot maximaal 150 meter best willen aanvaarden. Dan voldoen we aan de eisen die ons zijn opgelegd.” Eric van der Spelt van D66 was het daar niet mee eens. Hij maakt zich zorgen om de zogenaamde sociale randvoorwaarden. Hoe hoger de windmolens, hoe meer Dinteloord zou kunnen profiteren van de winst. ,,Als we kiezen voor turbines die kleiner zijn dan 200 meter, dan profiteert Dinteloord niet van de turbines.”

Molens van 150 meter lijken het niet te halen, zei Baartmans. ,,Dat is economisch niet uitvoerbaar.”