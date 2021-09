Wim Vriens sr. (1937-2021) had altijd en overal oog voor het duikwerk, in binnen- en buitenland

Op 11 juni blies Wim Vriens op 83-jarige leeftijd zijn laatste adem uit. Afscheid hadden zijn vrouw Elly Vriens – Mol en zijn zes kinderen al in fasen daarvoor gedaan. Tot de diagnose alzheimer werd gesteld, was hij volgens zijn zoons Rob (56), Carlo (55) en Wim (54) super vitaal. Carlo: ,,Het moeilijkste moment was de verhuizing naar Residentie Moermont. We bezochten hem vaak, maar het was anders. Thuis was pa het middelpunt. De familie is nog altijd heel hecht. Iedere vrijdag gaan we allemaal, inclusief elf kleinkinderen, bij ma eten.”