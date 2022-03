Wim Steenbak (1939-2022), begaafd dirigent die perfectie nastreefde

Verkiezingen 2022 Steenber­gen: Gewoon Lokaal! wint de verkiezin­gen; Progres­sief Samen in één klap naar drie zetels

STEENBERGEN - Gewoon Lokaal! heeft de raadsverkiezingen in Steenbergen gewonnen. Net als in 2018 veroverde de coalitiepartij zes zetels. De Volkspartij moest, tegen de eigen verwachting in, een flink verlies incasseren. Nieuwe partij Progressief Samen ging in één klap naar drie zetels en was daarmee de ’morele verkiezingswinnaar’.

17 maart