Wim Reijnders stopt als directeur West-Brabants Archief

INTERVIEWBERGEN OP ZOOM - Charter. Diskette. Digitale bunker. Ondergronds depot. Scanning on demand. Koetshuis. In een gesprek met Wim Reijnders uit Wouw lopen heden en verleden al snel door elkaar. Geen wonder. Want hij is de directeur van het West-Brabants Archief, het grootste historische instituut van West-Brabant. Waar ons verleden een veilig plekje heeft. Voor later.

Maar waar ook hard wordt gewerkt om alles van nu veilig en goed te bewaren. Voor maar liefst negen gemeenten werkt dat WBA. Alles ten westen van de A16. Met recht West-Brabant. ,,Van Klundert tot Putte.” De organisatie zelf zetelt in het fraaie Koetshuis, op het achterterrein van het nog mooiere Markiezenhof in Bergen op Zoom. Met vlakbij onder het Wilhelminaveld een enorm ondergronds depot waar kilometers archief staat opgeslagen. Van het jaar 1270 tot aan 2000.

Stoppen

Dat WBA ontstond in 2015 doordat de archieven van Roosendaal, Bergen op Zoom en het streekarchief uit Oudenbosch samengingen. Reijnders was de kwartiermaker en de eerste directeur/archivaris van de nieuwe organisatie. Nu, met 64, vindt hij het tijd om te stoppen. En praat hij graag over wat hem zo boeit in dat verleden, dat allesbehalve saai is. En volop uitdagingen biedt. Precies wat hij altijd zocht.

,,Ik hou er niet van om op een winkeltje te passen”, zegt hij ergens in het gesprek. Als Reijnders vervolgens zijn carriere de revue laat passeren, blijk t daar niks mee miszegd. Er komen er heel veel ‘winkeltjes’ voorbij. De Zeeuws-Vlaming deed in de jaren zeventig de Pedagogische Academie De Vossenberg in Oudenbosch. Om vervolgens te ontdekken dat het emplooi in het onderwijs fors was opgedroogd.

Toevallige ontmoeting

Quote Ik houd er niet van om op een winkeltje te passen Wim Reijnders, Neemt afscheid als directeur West-Brabants Archief Hij besloot geschiedenis te doen, haalde zijn doctoraal in Utrecht. Een ontmoeting met de toenmalig archivaris van Vlissingen triggerde hem. Hij deed de middelbare archiefopleiding, later ook nog de hogere. Vond werk bij archieven in Zevenbergen, Oisterwijk, was gemeentearchivaris van Tilburg en omstreken en korte tijd directeur bij het Textielmuseum, ook in Tilburg.

Tot hij begin deze eeuw een telefoontje kreeg uit Bergen op Zoom. Of hij de fusie tussen de gemeentelijke archiefdienst en het museum in Het Markiezenhof wilde doen. Vele jaren later gingen Markiezenhof en archief weer uit elkaar. En ontstond het WBA.

Op zoek naar opa en oma

De plek waar massa’s mensen terecht komen bij het zoeken naar hun familiegeschiedenis, naar de opa’s en oma’s uit vervlogen eeuwen. Naar wie ze waren, wat ze deden. ,,Dat is het meest gevraagd. Dat is allemaal digitaal te vinden. Via onze website.” Al heel vroeg is het archief begonnen met het digitaliseren van de burgerlijke stand, van doop-, trouw- en overlijdensregisters. ,,Wat we nu ook zien is dat er heel veel vraag naar bouwvergunningen is. Veel mensen zijn aan het verbouwen. Willen weten waar de riolering van hun woning of pand ligt bijvoorbeeld. Of hoe het zit met de fundering.”

Wie iets zoekt kan dat via de website van WBA vinden. Of bestellen. En dan landt het gewoon in de mail. ,,We willen af van de bezoekers aan de leeszaal. We kunnen mensen niet ontzeggen te komen. Maar we zijn wel een nieuwe weg ingeslagen en door corona is dat nog versneld.”

Onzin

Van alles waar dat West-Brabants Archief over waakt is zo’n tien procent gedigitaliseerd. Dat klinkt als weinig maar volstaat voor tachtig procent van de vraag, de speurtocht naar voorouders. ,,Alles wat we hebben digitaliseren is onzin.” Onderzoekers die heel specifiek naar iets zoeken kunnen via scanning on demand precies in hun mail krijgen wat ze nodig hebben. ,,Dat duurt wel een aantal weken.”

En het WBA speelt in op actuele ontwikkelingen. Als er bijvoorbeeld 75 jaar Bevrijding is neemt de vraag naar informatie over dat onderwerp fors toe. Het WBA zorgt ervoor dat er dan veel over zo’n onderwerp is te vinden. Door op dat moment te digitaliseren.

Diskette

Quote Alles digitalise­ren is onzin, familiege­schie­de­nis is het meestge­vraagd Wim Reijnders, Neemt afscheid als directeur West-Brabants Archief Maar dat West-Brabants Archief is ook volop bezig met de toekomst van ons heden. Gemeenten zijn verplicht van alles te bewaren. Houden dossiers een tijd lang in eigen huis. Maar er komt een moment dat alles naar het archief gaat. Vroeger waren dat mappen vol met verslagen, documenten, tekeningen. Maar omdat iedereen alles met de pc doet, is ook dat veranderd. ,,Als iemand me nu een diskette geeft kan ik daar niks meer mee.” En over pakweg vijftig jaar al helemaal niet meer.

De uitdaging voor gemeenten en WBA is dat alles digitaal zo te verpakken dat het goed kan worden bewaard. Voor langere tijd. ,,We bouwen een digitale bunker, een e-depot. In de cloud, niet hier in huis. Waar alles in kan. En nooit meer kan worden gewist. Drie van onze mensen zijn daar met de gemeentes over bezig. Want een overheid moet weten wat er is afgesproken. En dat moet zijn terug te vinden. Daar steken we veel tijd en energie in.” Zo is met de negen gemeenten afgesproken dat ze hun bestanden op een eendere manier opslaan.

Volop actief

Vervelen zal Reijnders zich niet na zijn vertrek. Actief als hij is in kerkbesturen in de voormalige gemeente Wouw en in de Zuidwesthoek, in het bestuur van het Wilhelmietenmuseum, de Raad van Toezicht van Bibliotheek West-Brabant of als voorzitter van de commissie die in Roosendaal over de culturele subsidies adviseert. De deur naar het verleden kan dicht, die naar het heden staat open.