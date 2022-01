Willy Knop stopt als wethouder, Danker Kouwen nieuwe fractievoorzitter bij Volkspartij

Lambers was door zijn partij gekozen om tijdens de verkiezingen opnieuw fractievoorzitter te zijn. Maar deze week hoorde hij dat hij maandag geopereerd kon worden. ,,Om het lijsttrekkerschap goed te kunnen invullen is 200 procent inzet en tijd nodig. Daar kan ik zo kort na de ziekenhuisopname niet aan voldoen", schrijft hij in een brief naar zijn leden. Hij verzocht hen ermee in te stemmen dat Danker Kouwen die functie invult.



Kouwen neemt per direct de taken plaatsvervangend over en staat voor de verkiezingen in maart als fractievoorzitter en lijsttrekker op de kieslijst. ,,Ik ben blij met het vertrouwen.”