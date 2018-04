William kon van de pijn alleen nog op de bank liggen, maar revalideerde met succes in een zelfstandige kliniek

'App-alert is succes in Woensd­recht'

13:10 PUTTE - Drie jaar geleden kwam Joost Hendriks op het idee een Whats-App-alert op poten te zetten in de gemeente Woensdrecht. Gistermiddag werd hij door burgemeester Steven Adriaansen in het zonnetje gezet vanwege de 1.250ste aansluiting. ,,Nooit gedacht dat het zo'n succes zou worden'', zei Hendriks gistermiddag in De Biezen in Putte, waar de 1.250ste deelnemer, Koen Gouwy uit Putte, werd verwelkomd.