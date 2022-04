Willemstad verbijsterd over sluiting Haringvlietbrug: ‘Rijkswaterstaat sluit de aorta van West-Brabant af’

,,Dit komt echt als een grote verrassing”, zegt Willeke Fiere van jachthaven De Batterij en exploitant van de Stadshaven in Willemstad. ,,Met zes tot maximaal acht weken stremming voor de scheepvaart hadden we rekening gehouden. Dat vonden we eigenlijk al onacceptabel. Maar dat de brug vanaf januari driekwart jaar dicht gaat, slaat werkelijk alles.”