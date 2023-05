Wilhelminaveld stroomt vol voor Op de T Festival: ‘Hier zie je altijd weer bekenden, supergezellig’

indebuurt.nl Mysterie: wat is verhaal achter Landgoed Lievens­berg?

Landgoed Lievensberg, wie kent het niet? Dé omgeving om even lekker uit te waaien, je hond uit te laten en af te sluiten met een lekkere lunch of bakje koffie. Maar wat is het verhaal achter het landgoed? We zochten het voor je uit met behulp van het boek De Straatnamen van Bergen op Zoom van Willem A. van Ham.