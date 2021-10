Wildparkeren bij sportpark De Beek: prijsschrijven voor de politie

Bergs Bierbrou­wers­trio maakt droom waar: ‘Die eerste slok van je eigen bier vergeet je nooit meer’

1 oktober BERGEN OP ZOOM - Voor velen een droom. Voor Bergenaren Joris Stoop (36), Maarten Touw (42) en Bertram van Beers (47) werkelijkheid: een eigen bierbrouwerij. Drie jaar nadat het drietal de stoute schoenen aantrok, hebben verschillende Bergse cafés biermerk Sterck op fles of op de tap. En liggen ze in de supermarkt. ,,Daar zijn we stiekem best trots op.”