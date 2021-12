Wilde achtervolging eindigt voor plastic paaltje op Tholen, 3 overvallers gepakt, 1 of 2 nog op de vlucht

THOLEN - De politie zoekt op Tholen nog steeds naar één of twee verdachten van een overval in de regio Rotterdam. Na een ziedende achtervolging met zo'n twintig politieauto's reed een witte Audi zich vrijdag tegen 22.25 uur klem voor een paaltje bij de Luchtenburgseweg. Vier of vijf verdachten vluchtten, drie van hen zijn opgepakt. Volgens meerdere buurtbewoners zijn er schoten gevallen.

Ondanks de bizarre tafelen verliezen de omwonenden er niet hun Zeeuwse nuchterheid bij. ,,Ik hoorde sirenes en zag een rits van tien, twaalf politiewagens voorbijkomen, achter die Audi aan. Nog nooit gezien op Tholen. Het leek wel een razzia. Ze reden echt belachelijk, onvoorstelbaar hard. Tot die Audi in de ankers ging voor dat paaltje", vertelt Ruud Muijt. Droogjes: ,,Maar dat had niet gehoeven, want dat is van plastic, dat buigt zo om...”

Quote Ze hadden niet in de ankers hoeven gaan voor dat paaltje, want dat is van plastic, dat buigt zo om Ruud Muijt, buurtbewoner

Eén verdachte is ter plekke opgepakt in het stukje fietsstraat waar auto's alleen te gast zijn. ,,Die hadden ze gelijk op de grond liggen. Drie of vier anderen sprongen eruit en renden alle kanten op", verklaart Mark van der Pol, die meent drie of vier schoten gehoord te hebben. Een andere omwonende beaamt dat. Twee verdachten worden in het wijkje, niet ver van het Thoolse gemeentehuis, aangehouden.

Quote Eén verdachte hadden ze gelijk op de grond liggen, drie of vier anderen sprongen uit de auto en renden alle kanten op Mark van der Pol, omwonende

20 politiewagens, 30 agenten

De consternatie op het doorgaans zo rustige eiland is groot. Zelfs voor de politie die de vluchtauto na een gewapende woningoverval, naar verluidt in Ridderkerk, op de snelweg al snel in het vizier kreeg. Een razende achtervolging met een groeiende sliert politievoertuigen eindigt op Tholen.

,,Het is nu even één grote chaos”, vat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid tegen middernacht de situatie samen. Hij schat dat zo'n twintig wagens, waaronder enkele politieauto's in burger zijn aangehaakt bij de actie. ,,Van onze eenheid, vanuit Rotterdam, en van Zeeland-West-Brabant. In totaal circa dertig collega's.”

Buurtbewoners en media wordt gevraagd gepast afstand te houden als de Audi wordt weggetakeld. ,,U staat hier nu veilig, maar we zoeken nog één of twee verdachten. En kogelhulzen", bevestigt de woordvoerder. Of en door wie er daadwerkelijk geschoten is, moet onderzoek nog uitwijzen.

Honden en zoeklichten

Enkele agenten lopen met zaklampen en honden een akker in tussen de Luchtenburgseweg en de Postweg. Geblaf schalt door de koude nacht. Omliggende wegen zijn afgezet, politiewagens rijden rond of schijnen met hun zoeklichten de donkere polder in.

Ondertussen wordt ook een politiewagen die bij de wilde achtervolging beschadigd raakte op een takelwagen afgevoerd. Tegen 00.30 uur wordt de operatie afgeschaald. ,,Maar we houden nog enkele wegen afgezet en blijven vannacht alert op mogelijke bewegingen. Bij daglicht speuren we weer verder, ook met honden.”

