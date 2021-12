Wildcrossers ‘driving with respect for nature and environment’

Charlie (33) bezorgt door weer en wind pakketjes op de fiets: ‘We kunnen de drukte nu nét aan’

BERGEN OP ZOOM - In de drukste week voor logistiek Nederland is het weer nat, koud en grauw. Niet erg voor de pakketbezorger in een voorverwarmd busje, maar wel voor de fietskoerier die het straatbeeld verovert en de Sint een handje helpt. ,,Jammer dat de piek in de winter ligt. Bij ons moet je tegen een stootje kunnen.”

3 december