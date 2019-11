‘Wild & Wijn op het Ravelijn was een succes’

Wild & Wijn is een concept van Theuns, samen met René en Astrid Vermeulen van ‘t Spuihuis. Het zijn ook de initiatiefnemers van het jaarlijkse aspergerestaurant in Wouw. Theuns: ,,We gaan het nu evalueren en kijken wat we volgend jaar kunnen doen.” Wat hem betreft komt het pop-up restaurant terug op dezelfde plek. Maar het is nog niet bekend wat de gemeente Bergen op Zoom daarvan vindt. In de tussentijd is er kritiek geweest op de locatie, van BSD-voorman Louis van der Kallen. Hij noemde het disrespect voor het cultuurhistorische karakter.