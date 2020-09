Wil jij hier wonen? Bergse Buren, 118 nieuwe woningen in Fort-Zeekant

De gemeente begint in januari in het gebied al met de voorbereidingen. In opdracht van woningcorporatie Stadlander voert ERA Contour de nieuwbouw uit. ERA is in Bergen op Zoom geen onbekende, de projectontwikkelaar bouwt ook op het voormalige Nedalcoterrein. Zoals onder meer het plan Soete Veste en ‘t Suikerwerk aan de Oude Vissershaven.