Wil je baangarantie? Leer voor metselaar!

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Zit je te springen om baangarantie? Komt goed uit, want de bouw zit te springen om jou! ,,Word metselaar. Dan ben je voor jaren verzekerd van werk. Het is een crime om aan metselaars te komen. Bouwprojecten worden zelfs stilgelegd vanwege het gebrek aan goede metselaars.''

Volledig scherm Ali Dahir (l.) wordt in de leerlingbouwplaats van Bouwmensen Zuid-West in Bergen op Zoom opgeleid tot metselaar. Rechts instructeur Robert Bernaards. © Tonny Presser © 2018 Ad van Eekelen en Jack Simonis van Bouwmensen Zuid-West in Bergen op Zoom weten waar ze over praten. De regionale opleider voor vakmensen in de bouw golft mee op het economische tij. Toen de crisis in 2008 hard toesloeg en de bouwsector compleet instortte, droogde ook het aantal leerlingen voor de bouw- en houtopleidingen snel op.



,,In de hoogtijdagen melden zich jaarlijks wel 20 tot 25 leerlingen voor de opleiding tot metselaar. Dat liep drastisch terug tot een man of 8. Het trekt nu weer aan. Voor het nieuwe schooljaar hebben we zo'n 45 aanmeldingen binnen voor metselen en timmeren. Maar het tekort aan bouwvakkers is inmiddels zo groot dat we er liever 70 hadden zien komen. Zou makkelijk kunnen'', zegt opleidingscoördinator Van Eekelen.

Booming

De bouw mag dan weer booming zijn (woningen schieten overal uit de grond); tegelijkertijd zucht de sector onder het personeelsgebrek en prijsstijgingen als gevolg van stokkende materiaalleveranties. Spullen zijn gewoonweg niet aan te slepen. ,,Toen de bouw op z'n gat lag, zijn veel vakkrachten wat anders gaan doen. Bouwbedrijven stopten. Er was nauwelijks instroom van jongeren. Dat wreekt zich nu'', aldus Van Eekelen.

Zijn collega's van Bouwschool Breda zien ook dat het aantal aanmeldingen in de lift zit. ,,Vorig jaar ongeveer 100, terwijl we dit jaar ergens tussen 100 en 125 uitkomen. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat in ons werkgebied vijf goedgevulde vmbo-scholen zitten met afdelingen voor bouwen, wonen en interieur (bwi)'', meldt directeur Erik Colijn. Toch is hij (nog) niet bij machte om aan de marktvraag te voldoen. ,,Dan zouden er jaarlijks 140 jongeren moeten laten uitstromen als metselaars, timmerlieden en tegelzetters. Als we 65 procent halen van die 140, scoren we goed.''

Volledig scherm De bouwsector schreeuwt om vakkrachten, maar de uitstroom van leerlingen is nog onvoldoende om de vraag bij te benen. © Tonny Presser © 2018

Negatief beeld

Instructeur en chef werkplaats Simonis van Bouwmensen Zuid-West merkt dat buitenstaanders nog altijd een eenzijdig of zelfs negatief beeld hebben van het werk in de bouw. ,,Alsof metselen niks meer is dan de ene steen op de andere stapelen. Echt niet! Een metselaar moet ruimtelijk inzicht hebben, kunnen rekenen. Er worden hoge eisen gesteld aan het probleemoplossend vermogen.''

Bovendien zijn er doorgroeimogelijkheden richting werkvoorbereider en uitvoerder. ,,Ja, werken in de bouw is fysiek werk. Maar je zit voor jaren gebeiteld. En er is een goede boterham mee te verdienen'', propageert Simonis die vroeger zelf een eigen bedrijf runde.

Quote Werken in de bouw is fysiek zwaar. Maar je zit voor jaren gebeiteld en je verdient een goede boterham Jack Simonis

Colijn van Bouwschool Breda probeert via workshops de vmbo-leerlingen van de theoretische leerweg (de vroegere mavo) naar de bouw en techniek te trekken. ,,Zij weten doorgaans weinig van die opleidingen en het werk. Laat ze zien hoe mooi het is; laat ze vooral zelf doen.''

Bouwmensen Zuid-West (actief van Tholen tot en met Rucphen) beschikt aan de Bergse Nobellaan over een omvangrijke hal als leerlingbouwplaats. Metselmuren, een ruimte om te stukadoren, een werkplaats voor (machinale) houtbewerking, een afdeling voor interieurbouw. Een mekka voor wie aan de slag wil in de bouw.

Steffan Brekelmans (26) uit Halsteren is er bijna klaar voor. Vanuit de bakken van het UWV stroomt hij via een bijspijkercursus bij Bouwmensen binnenkort door als timmerman naar een aannemer in Bergen op Zoom. ,,Ik vind het leuk werk. Zoveel beter dan thuis op de bank zitten.''

Volledig scherm De leerlingbouwplaats van Bouwmensen Zuid-West in Bergen op Zoom ligt schuin tegenover het Markiezaat College waar zij nauw mee samenwerken. © Tonny Presser © 2018

Statushouders

Behalve door instroom van scholieren proberen Van Eekelen en Simonis op tal van manieren om potentiële bouwvakkers binnen te trekken. ,,We staan overal voor open. Er lopen contacten met de gemeente en Vluchtelingenwerk over de mogelijke inzet van statushouders. Kijk maar eens rond bij de werkplaats voor stukadoors. Hebben we twee mannen uit Eritrea in de opleiding. We gaan ook zelf de boer op naar scholen en stellen de werkplaats open voor bezoeken vanuit het basisonderwijs.''

Ook Colijn is met de gemeente Breda aan de slag over het laten instromen van twaalf statushouders. ,,Het helpt allemaal, maar de grote instroom moet toch echt uit de jongeren komen.''

Hoe het zit met de meisjes in de bouw? Simonis is eerlijk. ,,We zien ze wel in het calculatiewerk, in functies op mbo- en hbo-niveau, maar meiden zijn niet op de bouwsteigers te vinden. Ze kiezen er niet voor en dat begrijp ik. Het is fysiek zwaar werk. Je moet met speciekuipen sjouwen en kruiwagens tillen. Het is nog steeds een mannenwereld.''