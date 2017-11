Wijkhuis De Moerkens Bergen op Zoom trekt zijn eigen plan

BERGEN OP ZOOM - Hij heeft het er helemaal mee gehad. En daarom trekt Sjaak Koek, eigenaar van wijkcentrum De Moerkens in de wijk Meilust in Bergen op Zoom vanaf nu zijn eigen plan. Want het nog langer openhouden van wijkhuis De Korenaere brengt De Moerkens verder in de problemen.

,,We worden gewoon in de steek gelaten. Ik heb er 150.000 in gestoken. In de wetenschap dat De Korenaere 1 januari 2017 zou sluiten. En ik daardoor meer klandizie zou krijgen. Dat geld ben ik nu gewoon kwijt.'' Want De Korenaere bleef na veel politiek tumult open. Aanvankelijk tot 1 januari 2019, maar er ligt nu een breed gedragen advies om het wijkhuis aan de Korenmarkt voorgoed open te houden. Omdat het goed wordt gebruikt. Een functie heeft voor de hele stad.

Advies

,,Ik geloof het allemaal wel'', verzucht Koek die De Moerkens vier, vijf jaar geleden kocht. Dat advies over De Korenaere komt van WijZijn Bergen op Zoom, SKW Lepelstraat, Facilitair Bedrijf, Bibliotheek Het Markiezaat, Cultuurbedrijf, Leger des Heils, Fort Smakelijk, Stichting Verenigde Wijkcentra, actiecomité De Ontmoeting. Die organisaties hebben samen nagedacht over de toekomst van de wijkhuizen. En de activiteiten in de wijken. Over en weer werken ze samen.

Consumpties

,,Ik heb meegepraat. Wilde niks liever dan met ze samenwerken. Tot ik te horen kreeg dat ik dezelfde consumptie- en huurprijzen moest rekenen als de gesubsidieerde wijkhuizen. In ruil daarvoor zou ik dan wat meer gebruikers krijgen.'' Maar tegen die veel lagere prijzen valt volgens Koek De Moerkens helemaal niet meer te runnen. ,,Dat kan alleen als ik van de gemeente geld krijg. En dat gebeurt niet.''

Hij gaat daarom alleen verder, heeft hij besloten. ,,Ik mik op gebruikers die wel iets meer aan huur en voor consumpties willen betalen.'' Waarmee de functie van De Moerkens als wijkcentrum naar de achtergrond verdwijnt. ,,Ik noem het niet-maatschappelijk of semi-maatschappelijk gebruik.'' Volgens hem is het gebruik van De Moerkens op dit moment redelijk te noemen.

Noodklok

Quote Weet je hoeveel reacties ik kreeg? Nul Sjaak Koek, eigenaar De Moerkens In juni van dit jaar luidde Koek al de noodklok over De Moerkens. Hij sprak ook met de gemeenteraad. ,,Weet je hoeveel reactie ik heb gekregen? Van de gemeente? En van de gemeenteraad? Helemaal niks. Nul.''