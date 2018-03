Wijken Noord willen mee groen en minder zwerfval

De aanbevelingen kwamen maandag aan bod tijdens een bijeenkomst voor de wijken Meilust, Noordgeest en Tuinwijk in de school Pomona. Op uitnodiging van de gemeente Bergen op Zoom, woningcorporatie Stadlander en welzijnsorganisatie WijZijn waren de wijkbewoners bijeengekomen. In groepjes wisselden ze van gedachten over dingen die ze zelf kunnen doen om het wonen in de wijken (nog) prettiger te maken.

Inspirerend

,,Heel inspirerend om in een kleine groep te bespreken wat je voor je buurt kan doen. Iedereen had de maximale mogelijkheid om zijn zegje te doen'', zei Hans Herrings, bewoner van de wijk Meilust.

Wis van Meurs, bewoner van de muziekbuurt in Meilust was het daar helemaal mee eens. Hij liet weten dat in zijn groepje onder meer aandacht werd gevraagd voor veiligheid en de aanpak van zwerfvuil. ,,Wat dat zwerfvuil betreft is al direct tot een actie besloten'', zei Van Meurs. ,,Langs de Zoom ligt een heleboel rotzooi. Ouders gaan dat samen met hun kinderen opruimen.''

Eenzaam

Ook bewoners van de andere wijken willen af van het zwerfvuil. Verder was er vanuit alle buurten de roep om meer groen. Bewoners uit de wijk Noordgeest lanceerden voorstellen voor het verbeteren van de sociale samenhang in de wijk. Zo gaan vrijwilligers 75-plussers bezoeken, omdat in die leeftijdscategorie veel mensen eenzaam zijn. Verder komt er een project voor het verbeteren van het contact tussen bewoners met een niet-westerse achtergrond en de rest van de wijk.

Ad Baijens, gespreksleider en medeorganisator van de bijeenkomst, was zeer te spreken over de animo vanuit de wijken. ,,We hadden circa 65 deelnemers. Met zo'n hoge opkomst ben ik erg blij. Daaruit blijkt de grote betrokkenheid van de bewoners.''

Ondersteuning