Wijkcentra houden met moeite het hoofd boven water: ‘We gaan gewoon door, maar leuk is anders’

Zo'n 240 medewer­kers Bravis zitten thuis: zorg fors afge­schaald

17 oktober ROOSENDAAL/BREDA - De stijging van het aantal coronapatiënten in combinatie met een aanzienlijke uitval van medewerkers leidt ertoe dat het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom fors ingrijpt in de reguliere zorg. Alleen acute ingrepen en oncologische operaties worden komende week gedaan. Alle andere operatieve zorg is uitgesteld. Het ziekenhuis benadrukt dat poliklinische zorg en verloskunde wel doorgaan.