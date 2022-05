Wijkagent roept Bergenaren op geen geld meer te geven aan daklozen: ‘Ik ken er die wekelijks 200 euro bij elkaar scharrelen’

Zorgen om sinds Koningsdag vermiste Maria (15) uit Ossend­recht: ‘Is mogelijk in bijzijn van veertiger’

OSSENDRECHT - De 15-jarige Maria Drezaliu is sinds 27 april vermist. Zij is het laatst gezien in Ossendrecht en is mogelijk meegenomen door een man van in de veertig. De politie maakt zich ernstige zorgen over haar welzijn.

3 mei