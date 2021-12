Wijk-GGD’er gaat verwarde personen in de gemeente Woensdrecht helpen als politie niet mag ingrijpen

HOOGERHEIDE - Om mensen met verward gedrag te kunnen helpen wanneer de politie nog niet mag ingrijpen, zet de gemeente Woensdrecht in 2022 een wijk-GGD’er in. Daar is 50.000 euro subsidie voor.

Soms treft de politie mensen aan die in de war of psychische nood verkeren, hun buren overlast bezorgen, maar die niet of nauwelijks gevaarlijk zijn. ,,Dan moeten ze zo iemand al snel laten lopen", weet wethouder Lars van der Beek. Pas wanneer een crisissituatie zo escaleert dat er sprake is van zware overlast of onveiligheid, komt er professionele hulp in beeld.

Psychisch en medisch

,,Daarom is het goed dat we een wijk-GGD’er krijgen die zowel psychisch als medisch goed onderlegd is. Iemand die de weg naar de juiste hulp kent en snel kan schakelen met huisartsen, woningcorporaties, de geestelijke gezondheidszorg bij de GGZ of de welzijnswerkers van de BWI. Door eerder te helpen, daar waar de politie nog niks kan doen, wordt erger voorkomen.”

Quote Door eerder te helpen, daar waar de politie nog niks kan doen, wordt erger voorkomen Lars van der Beek, wethouder

Volgens Van der Beek is ook de politie er blij mee. ,,De politie ziet dit als een mooie aanvulling, een extra schakel. Waar agenten soms niet verder mogen ingrijpen, heeft een wijk-GGD’er wel bevoegdheden om door te kunnen pakken als mensen hulp nodig hebben bij problemen. Of dat nu eenzaamheid, verslaving of iets anders betreft.”

50.000 euro subsidie

De wethouder is dan ook tevreden dat ZonMw, een financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, de Woensdrechtse subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. ,,We krijgen bijna 50.000 euro voor een pilot van een jaar. We werken nu een plan uit en hebben een kandidaat op het oog. Die zou op 1 februari kunnen beginnen.”