‘Wij zijn twee enorme positivo's’

Mireille: ,,Bij de verhuizing parkeerde ik mijn busje per ongeluk op een Pokemonkaart van Marion haar zoon. Ze belde aan omdat Wouter niet bij zijn kaart kon. We stonden gelijk twee uur aan de deur te kletsen.”

Marion: ,,Van buurvrouwen werden we snel goede vriendinnen.”

Mireille: ,,Marion ging overdag, als ik aan het werk was, op mijn hond passen. Die had last van verlatingsangst. We gingen ook samen op vakantie. Ik met mijn hond, Marion met haar drie kinderen. Zo raakten onze levens steeds meer met elkaar verweven.”

Marion: ,,Mireille geeft weerbaarheidstrainingen. Dat leek mij heel geschikt voor de cliënten op de zorgboerderij waar ik werk.”