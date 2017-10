Wietteeltproef valt in Bergen op Zoom niet in goede aarde

BERGEN OP ZOOM - Een proef met legale wietteelt valt niet in goede aarde bij de Bergse gemeenteraad. Alleen PvdA, D66 en GroenLinks voelen daar iets voor, alle andere partijen houden vast aan het bestaande zero tolerancebeleid (geen coffeeshops in de stad) op het gebied van softdrugs.

Experimenteren

In het regeerakkoord van VVD, ChristenUnie, D66 en CDA is opgenomen dat zes gemeenten mogen experimenteren met deels gelegaliseerde wietteelt. Reden voor de PvdA het college van B en W te vragen zich aan te melden voor de proef, eventueel in samenwerking met buurgemeenten Roosendaal en Breda. Daarbij pleit de partij voor 'een integrale aanpak'. ,,Die is gebaseerd op vier pijlers. Preventie om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan en handhaven zodat er een sterke prikkel is om het beleid na te leven. Ook moet er consistent beleid zijn voor de hele wietketen, van productie tot en met verkoop. Ook dient er goede afstemming te zijn met grensgemeenten, waaronder ook die in België", aldus Sahin Ergec van de PvdA.

Voortouw

Peter van den Ouden (GroenLinks) is het daar roerend mee eens. ,,Wij zijn altijd voor legalisering van softdrugs geweest. Ik vind het een goed idee dat Bergen op Zoom bij wijze van experiment het voortouw neemt bij legale wietteelt. Je neemt criminelen zo de wind uit de zeilen en bewaakt de kwaliteit van de softdrugs." Chris Moerkerken (D66): ,,We zijn altijd voor openhouden van een of meerdere coffeeshops in Bergen op Zoom geweest. Ieder experiment op het gebied van wietlegalisatie heeft onze steun."

Poot stijf houden

GroenLinks, D66 en PvdA staan daarin echter alleen. De VVD klimt direct in de pen en fractieleider Barry Jacobs laat er in een open brief aan burgemeester Frank Petter geen onduidelijkheid over bestaan hoe de liberalen er tegenover staan. ,,Laten we onze poot stijf houden, door samen met Roosendaal vast te houden aan het huidige nul-beleid en niet toe te geven aan oproepen om deel te nemen aan een proef met legale wietteelt." CDA-voorvrouw Annette Stinenbosch is tegen legalisatie en vindt dat een wietteeltexperiment 'een tegenstrijdig signaal afgeeft ten opzichte van het huidige zero tolerancebeleid'. Evert Weys van GBWP kan zich daar prima in vinden. ,,Wij zien niets in zo'n proef." Dat vindt ook Ton Linssen van Lijst Linssen die vreest dat anders drugstoeristen uit België en Frankrijk terugkeren en voor overlast zorgen.