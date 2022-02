Wietse is gek op wandelende takken, want hij is allergisch voor huisdieren met een vacht

Vastena­vend­speur­tocht vervangt Kindervas­te­n­a­vend: waarin gooide Toeteroet zijn tonneke poep leeg?

BERGEN OP ZOOM - Waarin gooide Toeteroet zijn tonneke poep leeg? Wat voor gebouw is de Peperbus en van wie was ‘t geitje? Het zijn een paar van de vragen die kinderen tegenkomen tijdens de speciale Vastenavendspeurtocht in de binnenstad.

10:30