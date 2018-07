Wietplanten tussen oud-papier: Dosko moet stoppen met papier inzamelen

Die dozen waren gevuld met wietplanten waar de toppen afgeknipt waren. Dosko is nog de enige vereniging in Bergen op Zoom waar mensen hun oud-papier kwijt kunnen. ,,We hebben een vaste klantenkring van mensen die oud-papier keurig opstapelen in de container. Een keer of drie per dag komt een van onze vrijwilligers langs om de situatie te overzien. Regelmatig worden er spullen aangetroffen die niets met oud-papier te maken hebben. Die doen we dan in de huisvuilcontainer van de vereniging en wat er niet in past brengen we naar de milieustraat. Maar na het aantreffen van de wietplanten zeiden de vrijwilligers dat ze het beu waren. Dat was de bekende druppel", zegt voorzitter Gaby Niemantsverdriet.