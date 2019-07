Wietkwekerij met bijna tweehonderd planten opgerold in Bergen op Zoom

Discussie over boerkaver­bod speelt amper in Amphia en Bravis ziekenhuis

7:00 ROOSENDAAL/BREDA - De politie zal per 1 augustus de deur in Amphia en Bravis ziekenhuis niet plat lopen om het boerkaverbod te handhaven. Patiënten of bezoekers in boerka zijn een zeldzame verschijning in de West-Brabantse ziekenhuizen.