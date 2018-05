Wielrenner gewond na botsing met lesauto in Bergen op Zoom

Eerste zeearend in Zeeland geboren

11:14 VLISSINGEN - Voor het eerst is in Zeeland een zeearend geboren. Dat is gebeurd in het natuurgebied Slikken van de Heen (ten noord-oosten van Sint-Philipsland). Om de vogel te kunnen herkennen en te volgen, hebben medewerkers van het Zeeuws Landschap de vogel geringd.