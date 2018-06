Wielrenner gewond na aanrijding in Halsteren, betrokken auto rijdt door

Van 't Land Smerig

8:45 ,,Wat is dat?!?”, zei mijn collega tegen me toen ik het bakje tupperware eindelijk open had gekregen. Het monster in het bakje leek ons voorzichtig aan te kijken alsof het een kans zocht te ontsnappen. Wat zat er verscholen onder die donzige haren en die pluizige vacht met grijze, witte en zwarte vlekken?