Wielerronde Oud-Vossemeer afgelast door sneeuw - vorige afgelasting was door Watersnood in 1953

OUD-VOSSEMEER - De zeventigste wielerronde van Oud-Vossemeer is vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast. De organisatie besloot zaterdagmorgen om tien uur dat het onverantwoord was om de koers te laten starten.

Volgens voorzitter Frank Hommel was er geen andere keuze. ,,We kunnen de veiligheid van de renners en rensters niet garanderen.’’ In alle vroegte werd al besloten om de sportklasse niet door te laten gaan. Dat peloton zou zich om 9.45 uur in gang trekken.

Ook de dikke banden race voor de plaatselijke jeugd werd meteen geschrapt. Een definitief besluit over het hoofdprogramma met koersen voor elite-mannen en vrouwen werd uitgesteld. ,,We hebben met man en macht gewerkt om het parcours sneeuwvrij te krijgen. Er is extra gestrooid. Met de jury hebben we nog een ronde over het parcours gemaakt. De situatie verbeterde wel, maar toch bleven er plekken waar renners mogelijk zouden kunnen vallen. Dan moet je verstandig zijn en de knoop doorhakken.’’

Unieke situatie

Hommel spreekt van een unieke situatie. ,,In 1953 is de ronde afgelast, vanwege de gevolgen van de Watersnood. De koers werd in die periode overigens nog in de zomer verreden. Sneeuw is nooit spelbreker geweest.’’

Behalve de veiligheid van de renners speelde er nog een andere reden mee om de koers af te lasten. ,,Hoeveel coureurs krijg je aan de start? Wie stapt er bij dit soort weer in de auto om hier te komen koersen?’’

Emotie