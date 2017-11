Wielergemeente Woensdrecht krijgt de wind van voren en zet eindspurt in

Studenten in V&D Bergen op Zoom? Nou nee, dat vindt eigenaar ASR niet het beste idee

19:01 BERGEN OP ZOOM - Studentenkamers in het voormalige V&D-pand in Bergen op Zoom? Anita Wassink, woordvoerster van eigenaar ASR, laat weten dat deze bestemming niet op nummer 1 staat bij haar werkgever. ,,Maar we sluiten op dit moment niets uit hoor. Alles staat nog open qua functie, bestemming en invulling. Maar wat wel of niet haalbaar is kunnen we nu nog niet zeggen", benadrukt Wassink.