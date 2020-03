Wiel gejat van auto verpleegkundige: ‘Mocht je zorg Bravis nodig hebben, hoop ik dat je erover nadenkt’

Volgens Van de Graaf hebben de dieven dus ook bij de buren geprobeerd hun slag te slaan en een meter of dertig verderop is nog een krik bij een auto aangetroffen. ,,Ik wil mensen hiervoor waarschuwen. Daarnaast wilde ik toch iets zeggen over het feit dat mijn vrouw verpleegkundige is in Roosendaal. Het is triest dat je het haar niet makkelijk maakt om op haar werk te komen, juist in deze tijd.”