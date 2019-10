Wie wil verder gaan met De Makers van Bergen op Zoom?

Bezorgd­heid over Bergs ‘Juvenaat­bos­je’: ‘Een uniek stuk bos in de stad’

30 oktober BERGEN OP ZOOM - In het bos bij Gymnasium Juvenaat is de gemeente Bergen op Zoom van plan een wadi aan te gaan leggen. Buurtbewoner Linda Venema is daar niet blij mee en vroeg Marike de Haan van IVN Groene Zoom een rapportage te maken over het ‘Juvenaatbosje’.