‘Wie wil er nog een ijsje?’ Lieke bedankt de collega’s van haar lockdownbaan

Ze kwam op de afdeling klantenservice. De ontvangst van haar nieuwe collega’s was allerhartelijkst. ,,Echt, ik kwam in een warm bad. Niemand vond het vervelend me voor zo’n korte tijd in te werken, iedereen was even aardig. Dus een ijsje hebben ze wel verdiend.” Van den Berg kreeg het eerste hoorntje.



,,Wij hebben het tijdens de lockdowns heel erg druk gehad”, zegt hij. ,,Zo druk dat we het amper aankonden, ik schaam me er bijna voor tegenover al die andere ondernemers die het moeilijk hebben. Stoer van Lieke dat ze dit heeft opgepakt. Het kan toch moeilijk zijn om om hulp te vragen.”