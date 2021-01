Wie weet oplossing voor overlast De Heide? Iedereen mag meepraten!

‘Verhuizing Bergse huisartsen­post naar Roosendaal is niet negatief’

22 januari BERGEN OP ZOOM - De verhuizing van de huisartsenpost in Bergen op Zoom naar het nieuw te bouwen Bravis-ziekenhuis in Roosendaal moet beter aan de bevolking worden uitgelegd, met name aan de inwoners van de gemeente Tholen. Dat zegt directeur-bestuurder Jan Verbaal van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant, naar aanleiding van de toegenomen onrust op het eiland over de grotere afstand tot medische zorg. ,,Door corona is dat allemaal geparkeerd.’’